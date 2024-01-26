На пожаре в Севастополе погиб мужчина

Эксперты устанавливают причины пожара в Севастополе, на улице Очаковцев. Возгорание произошло в квартире одного из домов на 2 этаже. Сообщение об этом поступило в МЧС сегодня в 15:43.

Прибыв к месту, пожарные незамедлительно приступили к тушению пламени и обследованию жилища на предмет наличия там людей. К сожалению, внутри обнаружен погибший мужчина.

Пожар потушен в 16:19. Параллельно ввиду сильного задымления была проведена эвакуация жильцов соседних квартир. Двое человек выведены на свежий воздух по лестничному маршу с использованием спасательных устройств защиты органов дыхания и зрения, — сообщили в ГУ МЧС России по г. Севастополю.