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На пожаре в Севастополе погиб мужчина
Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю

На пожаре в Севастополе погиб мужчина

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:30 26.01.2024

Эксперты устанавливают причины пожара в Севастополе, на улице Очаковцев. Возгорание произошло в квартире одного из домов на 2 этаже. Сообщение об этом поступило в МЧС сегодня в 15:43.

Прибыв к месту, пожарные незамедлительно приступили к тушению пламени и обследованию жилища на предмет наличия там людей. К сожалению, внутри обнаружен погибший мужчина.

Пожар потушен в 16:19. Параллельно ввиду сильного задымления была проведена эвакуация жильцов соседних квартир. Двое человек выведены на свежий воздух по лестничному маршу с использованием спасательных устройств защиты органов дыхания и зрения, — сообщили в ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия будут установлены компетентными ведомствами.

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