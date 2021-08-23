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На пожаре в Севастополе погиб пожилой мужчина

На пожаре в Севастополе погиб пожилой мужчина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:15 23.08.2021

23 августа, в 15:07 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что по адресу улица Блюхера, 18 виден дым из окна многоквартирного дома.

По указанному адресу выдвинулись силы МЧС России: два отделения 1-й пожарно-спасательной части и автолестница, два отделения 6-й пожарно-спасательной части, а также служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. По прибытии установлено, виден черный дым из окон квартиры на пятом этаже многоквартирного дома. Площадь пожара составила 60 квадратных метров, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

К сожалению, на этом пожаре погиб человек. По уточненным данным это мужчина, 1936 года рождения. Также сообщается о троих пострадавших. Это жильцы соседней квартиры. Еще 10 человек, в том числе 5 детей было эвакуировано.

Пожар потушен. Причина возгорания устанавливается. На месте работают инспекторы надзорного органа МЧС и сотрудники Следственного комитета.

На пожаре в Севастополе погиб пожилой мужчина

Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю.

На пожаре в Севастополе погиб пожилой мужчина

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