Прокуратура Ленинского района г. Севастополя взяла на контроль установление обстоятельств пожара, в котором погибли два человека.
По предварительной информации возгорание произошло вечером 31 августа 2024 года в одноэтажном жилом доме № 1 по ул. Сеченова в Ленинском районе г. Севастополя. После локализации пожара в спальной комнате были обнаружены трупы мужчины 1975 года рождения и женщины 1988 года рождения. Еще двое взрослых людей из дома эвакуированы. В настоящее время сотрудники следственных органов устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Прокуратурой будет дана оценка принятому по данному факту процессуальному решению, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
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С тегами: прокуратура Севастополя