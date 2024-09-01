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На пожаре в Севастополе погибли мужчина и женщина

На пожаре в Севастополе погибли мужчина и женщина

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:23 01.09.2024

Прокуратура Ленинского района г. Севастополя взяла на контроль установление обстоятельств пожара, в котором погибли два человека.

По предварительной информации возгорание произошло вечером 31 августа 2024 года в одноэтажном  жилом доме № 1 по ул. Сеченова в Ленинском районе г. Севастополя. После локализации пожара в спальной комнате были обнаружены трупы мужчины 1975 года рождения и женщины 1988 года рождения. Еще двое взрослых людей из дома эвакуированы. В настоящее время сотрудники следственных органов устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Прокуратурой будет дана оценка принятому по данному факту процессуальному решению, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

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