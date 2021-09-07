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На пожаре в Севастополе спасены 8 человек и собака

На пожаре в Севастополе спасены 8 человек и собака

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:52 07.09.2021

Сегодня днем (в 14:37) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г. Севастополю поступило сообщение, что по улице Героев Севастополя случился пожар в подвале одного из домов.

На пожаре в Севастополе спасены 8 человек и собака

По рангу пожара 1-БИС по указанному адресу выдвинулись силы МЧС: два отделения 2-й пожарно-спасательной части, по одному отделению 1-й и 4-й пожарно-спасательных частей, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, представители отдела пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

На пожаре в Севастополе спасены 8 человек и собака

По прибытии огнеборцы обнаружили, что в подвале двухэтажного многоквартирного дома горит мусор, в подъезде имеется сильное задымление. Незамедлительно были сформированы два газодымозащитных звена, на тушение подан ствол «Б». Параллельно сотрудники МЧС произвели спасение жильцов дома: пожилому мужчине помогли спуститься по лестничному маршу, используя устройство защиты органов дыхания и зрения. По трёхколенной лестнице из окон второго этажа эвакуировали ещё семерых граждан, а также одну собаку.

На пожаре в Севастополе спасены 8 человек и собака

В кратчайший срок пламя было локализовано, устранено открытое горение. Полностью пожар ликвидировали в 16 часов 2 минуты. Его площадь составила 8 квадратных метров.

На пожаре в Севастополе спасены 8 человек и собака

Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются.

На пожаре в Севастополе спасены 8 человек и собака

Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю.

На пожаре в Севастополе спасены 8 человек и собака

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