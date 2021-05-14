На пожаре в Севастополе спасли… черепаху

Сегодня утром (в 10:34) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г. Севастополю поступило сообщение, что из окна многоквартирного дома по проспекту Октябрьской Революции идёт дым.

По указанному адресу выдвинулись силы МЧС России: два отделения 6-й пожарно-спасательной части, одно отделение и автолестница 1-й части, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. По прибытии было установлено, что происшествие случилось в квартире на четвёртом этаже. Сотрудники МЧС незамедлительно сформировали два газодымозащитных звена и проникли в жилище. На площади 5 квадратных метров горели вещи, жильцов внутри не было. На тушение подали ствол «Б». С помощью автолестницы было проведено обследование соседних квартир на наличие людей, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Кроме того, на свежий воздух из горящего помещения огнеборцы вынесли домашнюю черепаху.

В кратчайший срок пламя удалось локализовать, после чего было устранено открытое горение. Полная ликвидация пожара выполнена в 11:16. Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

От МЧС России в работах участвовали 17 человек личного состава и 6 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю.