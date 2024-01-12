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На пожаре в Симферополе эвакуировано 28 человек

На пожаре в Симферополе эвакуировано 28 человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:24 12.01.2024

11 января, в 20:00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на ул. Поповкина в Симферополе. Очевидцы сообщили о сильном задымлении в подъезде дома.

Первый пожарный расчёт прибыл на место происшествия уже через шесть минут после вызова. В ходе разведки было установлено, что очаг возгорания находится в подвальном помещении. Из жилого дома были эвакуированы 28 человек, из них 12 человек с помощью специальных спасательных устройств.

Из-за сложной планировки и сильной захламленности подвала, на ликвидацию огня потребовалось 3 часа. Общая площадь пожара составила 20 кв. метров. В его ликвидации были задействованы 5 единиц техники и 15 человек личного состава, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

 

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