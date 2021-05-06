На пожаре в Симферополе эвакуированы десять человек

Сегодня утром (в 6:14) в службу спасения поступило сообщение о задымлении в квартире в девятиэтажном жилом доме в Симферополе.

Незамедлительно к месту происшествия, на улицу Железнодорожную были направлены 2 отделения 1-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы ГПС Главного управления МЧС России по Республике Крым.

По прибытию установлено, что произошло возгорание в квартире на 3-м этаже. Горение сопровождалось сильным задымлением всего подъезда. Отделением газодымозащитной службы оперативно проведена разведка помещений, в ходе которой, из опасной зоны эвакуированы 10 человек. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в ГУ МЧС Росси по РК.

В 6:37 пожар был ликвидирован на площади 8 кв. метров. Его причину установят эксперты.