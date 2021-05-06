Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | На пожаре в Симферополе эвакуированы десять человек

crimeapress_news

реклама в крыму
На пожаре в Симферополе эвакуированы десять человек
Фото: ГУ МЧС России по РК

На пожаре в Симферополе эвакуированы десять человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:11 06.05.2021

Сегодня утром (в 6:14) в службу спасения поступило сообщение о задымлении в квартире в девятиэтажном жилом доме в Симферополе.

Незамедлительно к месту происшествия, на улицу Железнодорожную были направлены 2 отделения 1-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы ГПС Главного управления МЧС России по Республике Крым.

По прибытию установлено, что произошло возгорание в квартире на 3-м этаже. Горение сопровождалось сильным задымлением всего подъезда. Отделением газодымозащитной службы оперативно проведена разведка помещений, в ходе которой, из опасной зоны эвакуированы 10 человек. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в ГУ МЧС Росси по РК.

В 6:37 пожар был ликвидирован на площади 8 кв. метров. Его причину установят эксперты.

На пожаре в Симферополе эвакуированы десять человек

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.