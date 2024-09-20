На пожаре в Симферополе спасено 10 человек, в том числе четверо детей

Всего эвакуировано 32 человека.

Сегодня утром в Симферополе произошел пожар в многоквартирном доме на ул. Тургенева. Очаг возгорания был в одной из квартир на 3-м этаже.

Оогнеборцы спасли из задымленного помещения 10 человек, в том числе 4 ребенка. Всего эвакуировано 32 жильца.

Пожар ликвидирован на площади 12 кв. м. Предварительная причина происшествия – курение в постели. Ход и результаты проверки, проводимой по данному факту, взяты на контроль в прокуратуре.

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