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На пожаре в Симферополе спасено 10 человек, в том числе четверо детей

На пожаре в Симферополе спасено 10 человек, в том числе четверо детей

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:50 20.09.2024

Всего эвакуировано 32 человека.

Сегодня утром в Симферополе произошел пожар в многоквартирном доме на ул. Тургенева. Очаг возгорания был в одной из квартир на 3-м этаже.

Оогнеборцы спасли из задымленного помещения 10 человек, в том числе 4 ребенка. Всего эвакуировано 32 жильца.

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Пожар ликвидирован на площади 12 кв. м. Предварительная причина происшествия – курение в постели.  Ход и результаты проверки, проводимой по данному факту, взяты на контроль в прокуратуре.

На пожаре в Симферополе спасено 10 человек, в том числе четверо детей

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