На пожаре в Симферополе спасли пожилую пару

Ночью в крымской столице загорелся частный дом.
Минувшей ночью (в начале второго) в Симферополе загорелся частный дом. Спасателей вызвал бдительные соседи.
Для тушения пожара понадобилось менее 30 минут, 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Сотрудники МЧС России из задымленного дома вынесли на руках пожилую пару, которая в момент возгорания спала, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Пострадавших передали медикам «Скорой помощи».
Как сообщили в ГУ МЧС России по РК, причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Хозяин оставил без присмотра готовящуюся еду и уснул. Пламя распространилось по кухонной стенке на чердак.
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С тегами: МЧС России в Крыму