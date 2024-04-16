На пожаре в Симферополе спасли пожилую пару

Ночью в крымской столице загорелся частный дом.

Минувшей ночью (в начале второго) в Симферополе загорелся частный дом. Спасателей вызвал бдительные соседи.

Для тушения пожара понадобилось менее 30 минут, 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Сотрудники МЧС России из задымленного дома вынесли на руках пожилую пару, которая в момент возгорания спала, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Пострадавших передали медикам «Скорой помощи».

Как сообщили в ГУ МЧС России по РК, причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Хозяин оставил без присмотра готовящуюся еду и уснул. Пламя распространилось по кухонной стенке на чердак.