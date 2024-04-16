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На пожаре в Симферополе спасли пожилую пару

На пожаре в Симферополе спасли пожилую пару

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:40 16.04.2024

Ночью в крымской столице загорелся частный дом.

Минувшей ночью (в начале второго) в Симферополе загорелся частный дом. Спасателей вызвал бдительные соседи.

Для тушения пожара понадобилось менее 30 минут, 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Сотрудники МЧС России из задымленного дома вынесли на руках пожилую пару, которая в момент возгорания спала, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Пострадавших передали медикам «Скорой помощи».

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Как сообщили в ГУ МЧС России по РК, причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Хозяин оставил без присмотра готовящуюся еду и уснул. Пламя распространилось по кухонной стенке на чердак.

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