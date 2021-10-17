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На пожаре в симферопольской исправительной колонии эвакуировано почти двести человек
Скриншот: телеканал 360

На пожаре в симферопольской исправительной колонии эвакуировано почти двести человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:04 17.10.2021

В симферопольской исправительной колонии № 1 произошел пожар. Из-за возгорания были эвакуированы 197 человек. О ЧП сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города. Возгорание возникло в общежитии для заключенных.

В Симферополе на переулке Элеваторный, 4, ФКУ «Исправительная колония №1 УФСИН по Крыму и Севастополю» на первом этаже в кирпичном трехэтажном здании общежития для содержания заключенных ликвидирован пожар на площади 10 квадратных метров, — приводит издание данные экстренных служб.

В результате никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются. В региональном МЧС эту информацию не комментируют.

На пожаре в симферопольской исправительной колонии эвакуировано почти двести человек

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