На пожаре в симферопольской исправительной колонии эвакуировано почти двести человек

В симферопольской исправительной колонии № 1 произошел пожар. Из-за возгорания были эвакуированы 197 человек. О ЧП сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города. Возгорание возникло в общежитии для заключенных.

В Симферополе на переулке Элеваторный, 4, ФКУ «Исправительная колония №1 УФСИН по Крыму и Севастополю» на первом этаже в кирпичном трехэтажном здании общежития для содержания заключенных ликвидирован пожар на площади 10 квадратных метров, — приводит издание данные экстренных служб.

В результате никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются. В региональном МЧС эту информацию не комментируют.