Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | На пожаре в Симферопольском районе погибла женщина

crimeapress_news



реклама в крыму
На пожаре в Симферопольском районе погибла женщина

На пожаре в Симферопольском районе погибла женщина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:28 08.12.2021

6 декабря в отдел надзорной деятельности по Симферопольскому району поступило сообщение из МВД о том, что в селе Лозовом произошло​ возгорание одноэтажного многоквартирного жилого дома.

В результате пожара обнаружены признаки термических повреждений мебели, вещей. На месте происшествия было обнаружено тело погибшей женщины, 1968 года рождения. Площадь пожара составила 2 квадратных метра… Детали и причины пожара выясняют сотрудники государственного пожарного надзора, сотрудники МВД, сотрудники Следственного отдела по Симферопольскому району Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю. Проводятся необходимые процессуальные действия, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

На пожаре в Симферопольском районе погибла женщина

Отмечается, что вероятная причина возгорания — аварийный пожароопасный режим работы электрооборудования.

На пожаре в Симферопольском районе погибла женщина

Фото: отдел надзорной деятельности по Симферопольскому району.

На пожаре в Симферопольском районе погибла женщина

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:

<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.