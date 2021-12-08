На пожаре в Симферопольском районе погибла женщина

6 декабря в отдел надзорной деятельности по Симферопольскому району поступило сообщение из МВД о том, что в селе Лозовом произошло​ возгорание одноэтажного многоквартирного жилого дома.

В результате пожара обнаружены признаки термических повреждений мебели, вещей. На месте происшествия было обнаружено тело погибшей женщины, 1968 года рождения. Площадь пожара составила 2 квадратных метра… Детали и причины пожара выясняют сотрудники государственного пожарного надзора, сотрудники МВД, сотрудники Следственного отдела по Симферопольскому району Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю. Проводятся необходимые процессуальные действия, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Отмечается, что вероятная причина возгорания — аварийный пожароопасный режим работы электрооборудования.

Фото: отдел надзорной деятельности по Симферопольскому району.