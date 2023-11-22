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На пожаре в Симферопольском районе погибла женщина
Фото: МЧС РК

На пожаре в Симферопольском районе погибла женщина

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:20 22.11.2023

Сегодня утром, в 6:10 на оперативный пульт ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» поступила информация о пожаре в селе Курцы (в Симферопольском районе).

По прибытии стало известно, что горит жилой дом. Сотрудники МЧС провели боевое развертывание, оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. В результате пожар был локализован и ликвидирован. Площадь составила 50 квадратных метров. К сожалению, на пожаре была обнаружена одна погибшая. Причины выясняются экспертами, — сообщили в МЧС РК.

Крымские спасатели обращают внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности:

  •  не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
  • следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;
  • эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
  • не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
  • во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
  • не бросайте горящие спички и окурки.
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Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «112» или «101». Берегите себя и своих близких!

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