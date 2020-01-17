На пожаре в Советском районе Крыма спасена пожилая женщина

Сегодня в 9:00 в службу спасения поступило сообщение о пожаре, произошедшем в Советском районе Крыма. Возгорание произошло в одноэтажном частном доме по улице Садовой в селе Ильичево.

По прибытии на место вызова огнеборцы обнаружили, что горит кровля жилого дома. Огонь также частично перешел на крышу смежного гаража и на два легковых автомобиля. В ходе ликвидации огня звеном газодымозащитной службы была обнаружена и спасена женщина, 1931 года рождения. Она была передана работникам скорой медицинской помощи, — рассказали в МЧС Крыма.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Полная ликвидация огня была осуществлена в 9:50. Причины ЧП установят эксперты.

О пожарах в Крыму, случившихся накануне, — ЗДЕСЬ.