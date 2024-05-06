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На пожаре в южнобережном поселке Партенит пострадала женщина

На пожаре в южнобережном поселке Партенит пострадала женщина

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 14:06 06.05.2024

Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с пожаром в поселке Партенит. Там 5 мая средь бела дня загорелся магазин. Есть пострадавшая. У женщины – ожоги лица и рук. Площадь пожара составила 80 кв. метров. Сотрудники МЧС оперативно локализовали и потушили пожар.

В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований пожарной безопасности при организации торговой деятельности, — сообщили в крымской прокуратуре.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке.

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