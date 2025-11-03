Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На позиции крымским бойцам ко Дню Народного единства привезут сотню пирогов
Новости Республики
На позиции крымским бойцам ко Дню Народного единства привезут сотню пирогов
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

На позиции крымским бойцам ко Дню Народного единства привезут сотню пирогов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:05 03.11.2025

Крымская традиция дарить частичку тепла и доброты нашим бойцам продолжается уже 3 года. Вместе с техникой на фронт везут домашние пироги. Главный ингредиент – заряд витаминов из крымских фруктов и частичка любви мастеров и молодежи разных национальностей и вероисповеданий.

Команда Молодежки Народного фронта вместе с мастерами крымского колледжа общественного питания и торговли своими руками сделали пироги, к акции присоединились и другие партнеры, которые помогли собрать помощь и испекли сладости. Вместе с пирогами на фронт отправится система РЭБ.

Узнайте больше:  В Симферополе проходит стратегическая сессия для ветеранов

Народный фронт доставит его прямо в руки бойцам на позициях:

Точки уже определены, ребята ждут, это будет херсонское направление и наши защитники крымского неба. Готовимся поздравлять, — рассказала руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x