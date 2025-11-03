На позиции крымским бойцам ко Дню Народного единства привезут сотню пирогов

Крымская традиция дарить частичку тепла и доброты нашим бойцам продолжается уже 3 года. Вместе с техникой на фронт везут домашние пироги. Главный ингредиент – заряд витаминов из крымских фруктов и частичка любви мастеров и молодежи разных национальностей и вероисповеданий.

Команда Молодежки Народного фронта вместе с мастерами крымского колледжа общественного питания и торговли своими руками сделали пироги, к акции присоединились и другие партнеры, которые помогли собрать помощь и испекли сладости. Вместе с пирогами на фронт отправится система РЭБ.

Народный фронт доставит его прямо в руки бойцам на позициях:

Точки уже определены, ребята ждут, это будет херсонское направление и наши защитники крымского неба. Готовимся поздравлять, — рассказала руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

