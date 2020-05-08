На праздники в Крыму усилят патрулирование улиц, парков и мест отдыха

Очередные праздники, которые продолжают цепочку дней «коронавирусных выходных»… В День Победы крымчан настоятельно просят остаться дома… Ну а соблазны маевок, с шашлыками, да «фронтовыми за Победу» будут пресекать многочисленные патрули. В частности, ожидается, что на улицы городов и поселков, в парковые зоны и места отдыха в Крыму отправятся около тысячи правоохранителей и почти две сотни казаков.

Что касается выходных дней, то будет задействовано 962 сотрудника МВД, 480 нарядов, в том числе 162 казака. Увеличили количество нарядов для обеспечения общественного порядка на территории всей Республики во время праздничных мероприятий, – рассказал в ходе очередного заседания оперативного штаба глава Совмина РК Юрий Гоцанюк.

За минувшие же сутки на нарушителей режима «самоизоляции» в Крыму было составлено 208 протоколов (по статье 20.6.1 КоАП), еще 8 админпротоколов получили родители детей, «пойманных» на улице (по ст.5.35 КоАП). Кроме того, полиция составила 2 протокола в отношении организаций, которые работали с нарушениями. Всего за сутки было проверено 835 объектов.

Поступило 35 заявлений о нарушении режима самоизоляции, три не подтвердилось, по остальным составлены материалы. 42 мобильные группы проверили 310 адресов, где должны находиться граждане из других регионов. Нарушений не выявлено, — сообщил крымский премьер.

По его словам, инспектируют места отдыха («на природе») и сотрудники министерства экологии и природных ресурсов РК. Последний рейд на территории лесных массивов и заповедников дал такой результат: 37 профилактических бесед с нарушителями режима, установлено два факта нарушения режима, составлено два протокола.