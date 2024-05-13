На Приморском бульваре действует выставка «Здравствуй, родной Севастополь»

В преддверии 80-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и 79-й годовщины Победы на смотровой площадке возле Дворца детского и юношеского творчества открылась фотовыставка «Здравствуй, родной Севастополь».

Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя традиционно становится участником городских выставочных проектов к знаменательным памятным датам. Музей знакомит жителей и гостей Города-Героя с работами мастеров советской фотодокументалистики: Евгения Халдея, Александра Соколенко, Николая (Нехемия) Аснина, Франциска Семянникова, Владислава Микоши, Александра Баженова. Это лишь малая часть из более чем шести тысяч негативов и фотографий, сделанных в годы Великой Отечественной и хранящихся в фондовом собрании музея. Фронтовые корреспонденты снимали своих боевых товарищей на передовой – в окопах, танках, кабинах самолётов, в горящих зданиях, на боевых кораблях, катерах, подводных лодках… На выставке представлены несколько десятков фотографий, сделанных в Севастополе в дни освобождения и сразу после окончания боёв. На них севастопольская Победа и лица её творцов! – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора по научной работе Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Анну Селиванову.

Также на выставке представлены фотографии из фондов Архива г. Севастополя и семейных коллекций Анны Халдей, дочери знаменитого фотокорреспондента Евгения Халдея, и Вадима Докина, внука участника обороны Севастополя 1941-1942 годов и фотокорреспондента Вадима Докина.

Выставку могут посетить все желающие, она будет открыта до 19 мая.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя