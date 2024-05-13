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На Приморском бульваре действует выставка «Здравствуй, родной Севастополь»

На Приморском бульваре действует выставка «Здравствуй, родной Севастополь»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:48 13.05.2024

В преддверии 80-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и 79-й годовщины Победы на смотровой площадке возле Дворца детского и юношеского творчества открылась фотовыставка «Здравствуй, родной Севастополь».

Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя традиционно становится участником городских выставочных проектов к знаменательным памятным датам. Музей знакомит жителей и гостей Города-Героя с работами мастеров советской фотодокументалистики: Евгения Халдея, Александра Соколенко, Николая (Нехемия) Аснина, Франциска Семянникова, Владислава Микоши, Александра Баженова. Это лишь малая часть из более чем шести тысяч негативов и фотографий, сделанных в годы Великой Отечественной и хранящихся в фондовом собрании музея. Фронтовые корреспонденты снимали своих боевых товарищей на передовой – в окопах, танках, кабинах самолётов, в горящих зданиях, на боевых кораблях, катерах, подводных лодках… На выставке представлены несколько десятков фотографий, сделанных в Севастополе в дни освобождения и сразу после окончания боёв. На них севастопольская Победа и лица её творцов! – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора по научной работе Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Анну Селиванову.

Также на выставке представлены фотографии из фондов Архива г. Севастополя и семейных коллекций Анны Халдей, дочери знаменитого фотокорреспондента Евгения Халдея, и Вадима Докина, внука участника обороны Севастополя 1941-1942 годов и фотокорреспондента Вадима Докина.

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На Приморском бульваре действует выставка "Здравствуй, родной Севастополь" На Приморском бульваре действует выставка "Здравствуй, родной Севастополь" На Приморском бульваре действует выставка "Здравствуй, родной Севастополь" На Приморском бульваре действует выставка "Здравствуй, родной Севастополь"

Выставку могут посетить все желающие, она будет открыта до 19 мая.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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