реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | На Приморском бульваре представили репродукции картин Константина Богаевского

crimeapress_news



реклама в крыму
На Приморском бульваре представили репродукции картин Константина Богаевского
фото: Инга Хрулёва ("Севастопольская газета")

На Приморском бульваре представили репродукции картин Константина Богаевского

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:39 26.01.2022

Просветительную акцию «Уличная галерея», посвященную 150-летию со дня рождения художника Константина Богаевского, севастопольцам и гостям города представила Российская государственная художественная галерея.

Стенды с фоторепродукциями картин художника можно увидеть на Приморском бульваре возле Дворца детского и юношеского творчества. На десяти стендах, укрепленных железобетонными дорожными бордюрами, размещены репродукции картин с поясняющими комментариями и цитатами близкого друга художника, поэта Максимилиана Волошина, — сообщает «Севастопольская газета».

Константин Богаевский родился 24 января 1872 году в Феодосии. С раннего детства он проявлял одаренность и трудолюбие в рисовании: посещал мастерскую Айвазовского, брал уроки у известного феодосийского пейзажиста Фесслера. В 1891 году юноша поступает в Петербургскую Академию художеств, где занимается в мастерской профессора Куинджи.

Вернувшись в Феодосию, К.Богаевский писал пейзажи, принимал участие в выставках различных творческих и художественных товариществ и объединений. 1930-е годы — период творческого подъема художника, в его искусстве появляются новые темы. Он активно работал над индустриальными пейзажами, писал Днепрострой, Донбасс, заводы Мариуполя, создал цикл произведений «Города будущего». Но самой важной темой для художника всегда оставалась природа Восточного Крыма — Киммерии.

Художник трагически погиб 17 февраля 1943 года во время бомбардировки Феодосии советской авиацией.

Справка

Российская государственная художественная галерея (Российская галерея искусств) — новообразованный федеральный музей изобразительного искусства в составе строящегося на мысе Хрустальный театрально-образовательного и музейного комплекса.

Источник: «Севастопольская газета»

Узнайте больше:  Севастопольские школьники 22 тысячи раз просмотрели уроки финграмотности от Центробанка

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.