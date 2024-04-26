На приобретение оборудования: севастопольским промышленным предприятиям предоставят субсидии

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева рассмотрели проект постановления о предоставлении финансовой поддержки промышленным предприятиям — о возмещении части затрат, связанных с приобретением нового оборудования.

Реализация меры поддержки осуществляется в рамках регионального проекта «Системные меры по развитию промышленности города Севастополя» государственной программы города «Развитие промышленности города Севастополя».

В 2024 году в рамках конкурсного отбора Минпромторга Российской Федерации город Севастополь получил субсидию из федерального бюджета, которая предусматривает возмещение части затрат промышленным предприятиям на приобретение нового оборудования, что позволит увеличить объём производства, повысить производительность труда, найти новые рынки сбыта, что, в свою очередь, будет влиять на рост экономики города Севастополя, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента экономического развития Дениса Профатилова.

Общая сумма предоставленных средств составляет 28,3 млн рублей.

Субсидированию подлежат затраты, понесённые субъектом деятельности в сфере промышленности (юридическим лицом) не ранее 1 января года, предшествующего году заключения соглашения о предоставлении субсидии.

Размер субсидии одновременно не превышает:

50% фактически произведённых и документально подтверждённых затрат промышленным предприятием в базовом или текущем финансовых годах без учёта налога на добавленную стоимость;

6 млн рублей, предоставляемых одному получателю субсидии.

Результатами предоставления субсидии являются:

увеличение полной учётной стоимости основных фондов;

рост объёма инвестиций в основной капитал;

рост объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.

Заявки на получение господдержки будут приниматься в электронном виде на специальном портале ГИИС «Электронный бюджет». Начало приёма заявок запланировано на июнь 2024 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя