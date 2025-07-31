На проблемных участках реки Салгир в Симферопольском и Красногвардейском районах пройдут субботники

В связи с засушливой погодой уровень воды в реке Салгир резко снизился, что привело к накоплению мусора на некоторых участках и нарушению водного потока. Это негативно отразилось на деятельности сельхозпредприятий и фермерских хозяйств в части орошения и рыборазведения, – сообщил Юрий Гоцанюк.

В рамках совещания с представителями водохозяйственной отрасли, главами администраций сельских поселений и представителями фермерских хозяйств обсуждены пути выхода из сложившейся ситуации.

По словам Председателя Правительства, принято решение о проведении совместных мероприятий по уборке завалов и заторов, в том числе в рамках всероссийской акции «Вода России», что позволит улучшить пропускную способность реки и привести в надлежащее состояние её берега.

Даны поручения контрольно-надзорным органам о проведении комплекса мероприятий по выявлению и предотвращению несанкционированного забора воды из реки Салгир, – отметил Гоцанюк, отметив, что эти меры направлены на сохранение водных ресурсов и обеспечение их рационального использования.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым