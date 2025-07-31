Прямо сейчас:
Главная | Актуально | На проблемных участках реки Салгир в Симферопольском и Красногвардейском районах пройдут субботники
Новости Республики
На проблемных участках реки Салгир в Симферопольском и Красногвардейском районах пройдут субботники
фото: Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

На проблемных участках реки Салгир в Симферопольском и Красногвардейском районах пройдут субботники

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:09 31.07.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк совместно первым заместителем председателя Государственного комитета по водному хозяйству мелиорации Республики Крым Гурамом Соболевым осмотрели проблемные участки реки Салгир в Новоандреевском сельском поселении Симферопольского района и Амурском и Пятихатском сельских поселениях Красногвардейского района, где образовались заторы и завалы из древесного и бытового мусора.

В связи с засушливой погодой уровень воды в реке Салгир резко снизился, что привело к накоплению мусора на некоторых участках и нарушению водного потока. Это негативно отразилось на деятельности сельхозпредприятий и фермерских хозяйств в части орошения и рыборазведения, – сообщил Юрий Гоцанюк.

В рамках совещания с представителями водохозяйственной отрасли, главами администраций сельских поселений и представителями фермерских хозяйств обсуждены пути выхода из сложившейся ситуации.

Узнайте больше:  Кулибинские звенья от крымских мастеров помогают бойцам в ведении огневого боя на фронте

По словам Председателя Правительства, принято решение о проведении совместных мероприятий по уборке завалов и заторов, в том числе в рамках всероссийской акции «Вода России», что позволит улучшить пропускную способность реки и привести в надлежащее состояние её берега.

Даны поручения контрольно-надзорным органам о проведении комплекса мероприятий по выявлению и предотвращению несанкционированного забора воды из реки Салгир, – отметил Гоцанюк, отметив, что эти меры направлены на сохранение водных ресурсов и обеспечение их рационального использования.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x