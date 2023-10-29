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На проект по развитию гражданских беспилотных летательных аппаратов выделено более 520 млн рублей

На проект по развитию гражданских беспилотных летательных аппаратов выделено более 520 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:41 29.10.2023

Более 520 миллионов рублей на реализацию коммерческого проекта по развитию гражданских беспилотных летательных аппаратов было выделено из бюджета Российской Федерации. Отмечается, что уже в начале 2024 года на рынок должны поступить квадрокоптеры отечественного производства — разработкой занимается стартап из Иркутской области ООО «НПКМИ».

Группа инженеров уже произвела для использования в зоне Специальной военной операции порядка 600 штук БПЛА. По оценкам специалистов, аппараты по некоторым показателям превосходят устройства известных международных компаний, производящих дроны. И основное отличие от уже существующих квадрокоптеров — полная невидимость для антидроновых систем. Кроме того, техника создаётся на основе компонентов и программного обеспечения собственной разработки.

По словам генерального директора ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИИ» (компании, производящей БПЛА) затраты в сотни миллионов рублей на развитие новой отрасли вполне адекватные:

Практика расчётов локализации комплектующих, полный цикл разработки от чертежа до готового продукта, производство как таковое требует достаточно серьёзных финансовых вложений. С учётом и того, что речь идёт о высокотехнологичных процессах.

Более того, считает специалист, если включить в задачу становления отрасли производство всех необходимых комплектующих, то и этих денег будет не достаточно:

Поэтому важно понимать общий эффект с учетом развития смежных отраслей и вкладываться в наиболее важные и ценные технологии, — подчёркивает он.

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