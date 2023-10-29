На проект по развитию гражданских беспилотных летательных аппаратов выделено более 520 млн рублей

Более 520 миллионов рублей на реализацию коммерческого проекта по развитию гражданских беспилотных летательных аппаратов было выделено из бюджета Российской Федерации. Отмечается, что уже в начале 2024 года на рынок должны поступить квадрокоптеры отечественного производства — разработкой занимается стартап из Иркутской области ООО «НПКМИ».

Группа инженеров уже произвела для использования в зоне Специальной военной операции порядка 600 штук БПЛА. По оценкам специалистов, аппараты по некоторым показателям превосходят устройства известных международных компаний, производящих дроны. И основное отличие от уже существующих квадрокоптеров — полная невидимость для антидроновых систем. Кроме того, техника создаётся на основе компонентов и программного обеспечения собственной разработки.

По словам генерального директора ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИИ» (компании, производящей БПЛА) затраты в сотни миллионов рублей на развитие новой отрасли вполне адекватные:

Практика расчётов локализации комплектующих, полный цикл разработки от чертежа до готового продукта, производство как таковое требует достаточно серьёзных финансовых вложений. С учётом и того, что речь идёт о высокотехнологичных процессах.

Более того, считает специалист, если включить в задачу становления отрасли производство всех необходимых комплектующих, то и этих денег будет не достаточно:

Поэтому важно понимать общий эффект с учетом развития смежных отраслей и вкладываться в наиболее важные и ценные технологии, — подчёркивает он.