Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | На прошлой неделе в Крыму на пожарах и в ДТП погибли шесть человек

crimeapress_news

Смертельное ДТП в Симферополе: на Объездной погибла девушка-пешеход
Фото: МВД по РК

На прошлой неделе в Крыму на пожарах и в ДТП погибли шесть человек

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:59 15.03.2020

За прошедшую неделю в Крыму спасатели 15 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате оперативных действий было спасено 28 человек, к сожалению, 5 погибло.

Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 118 пожаров, из них 81 — пожары, связанные с возгоранием мусора и сухой растительности. К сожалению, на одном из пожаров обнаружен погибший. Также был ликвидирован 1 лесной пожар. На водных объектах полуострова происшествий не зафиксировано, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

На прошлой неделе в Крыму на пожарах и в ДТП погибли шесть человек

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.