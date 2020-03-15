На прошлой неделе в Крыму на пожарах и в ДТП погибли шесть человек

За прошедшую неделю в Крыму спасатели 15 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате оперативных действий было спасено 28 человек, к сожалению, 5 погибло.
Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 118 пожаров, из них 81 — пожары, связанные с возгоранием мусора и сухой растительности. К сожалению, на одном из пожаров обнаружен погибший. Также был ликвидирован 1 лесной пожар. На водных объектах полуострова происшествий не зафиксировано, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.