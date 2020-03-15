На прошлой неделе в Крыму на пожарах и в ДТП погибли шесть человек

За прошедшую неделю в Крыму спасатели 15 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате оперативных действий было спасено 28 человек, к сожалению, 5 погибло.