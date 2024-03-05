На прошлой неделе жертвами онлайн-мошенников стали 65 крымчан

С 26 февраля по 3 марта жертвами дистанционных мошенников стали 65 граждан, из которых 23 находятся в пожилом возрасте. Об этом сообщили в МВД по РК. Полиция обращает внимание, методы, которыми преступники «обрабатывают» крымчан, неизменны: звонки от «правоохранителей» или «из банка», схема «родственник попал в ДТП», предложения «выгодных» покупок и услуг, установка «нужных» приложений, переход по ссылкам.

ЗВОНКИ.

За неделю в Крыму обмануты 38 граждан, в том числе 17 пенсионеров.

21 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров Вайбер, Вотсап, Телеграм, в том числе с использованием логотипа одного из ведущих банков Крыма, — отметили в МВД по РК.

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ.

Обмануты 15 граждан, из которых 3 пенсионера.

На сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях злоумышленники размещают:

– объявления о продаже различных товаров;

– предложения о работе через Интернет-сайты;

– информацию о легком заработке путем инвестиций.

ВСЕГДА перепроверяйте информацию!

ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ И УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ.

Обмануты 12 граждан, в том числе 3 пенсионера.

НИКОГДА не переходите по неизвестным ссылкам и не устанавливайте приложения, которые предлагают вам неизвестные лица.

Будьте бдительными и соблюдайте простые рекомендации:

– не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции. ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ!

– не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

– не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы безвозмездно обогатить вас.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию либо по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.