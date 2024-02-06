На прошлой неделе жертвами онлайн-мошенников в Крыму стали 83 человека

Из них только 18 – пожилые люди.

По информации МВД по РК, с 29 января по 4 февраля жертвами дистанционных мошенников в Крыму стали 83 человека, из которых 18 находятся в пожилом возрасте.

ИНТЕРНЕТ САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ.

За минувшую неделю 39 фактов мошеннических действий связаны с использованием социальных сетей, мессенджеров и Интернет-сайтов.

С заявлением о мошенничестве обратилась в полицию жительница Джанкойского района. Женщина сообщила, что в социальной сети ей написала ее «знакомая» под предлогом оказания помощи в получении единоразовой выплаты. Введенная в заблуждение заявительница сообщила якобы своей приятельнице номер банковской карты и смс-коды подтверждения. После чего со счета женщины списались денежные средства. Как оказалось, личная страница знакомой была взломана злоумышленниками.

Житель Симферополя сообщил полицейским, что неизвестный, под предлогом продажи видеокарты на сайте для размещения объявления о товарах, обманным путем завладел денежными средствами заявителя.

ЗВОНКИ.

В полицию обратились 27 граждан, пострадавших от действий мошенников по такой схеме.

В большинстве случаев мошенники звонят, используя логотипы известных банков, представляются специалистами финансовых организаций или сотрудниками правоохранительных органов. Запугивают потерпевших рассказами о том, что с их счетами неизвестные совершают подозрительные транзакции и пытаются похитить денежные средства. После чего предлагают с целью сохранения накоплений осуществить перевод на так называемые «резервные» счета, убеждая граждан в том, что так их деньги будут в безопасности, и злоумышленники не смогут их обналичить. Однако это не так! Ничего не подозревающие жертвы переводят крупные суммы на продиктованные мошенниками счета, после чего звонки прекращаются, а потерпевшие осознают, что доступа к новым счетам не имеют, — сообщили в МВД по РК.

В полицию Евпатории обратилась местная жительница, которая стала жертвой мошенника. Женщине с разных номеров звонили неизвестные и представлялись сотрудниками сотовой компании. Под предлогом улучшения качества мобильной связи, злоумышленники завладели денежными средствами заявительницы.

Жительница Красногвардейского района рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонила неизвестная по ранее размещенному заявительницей объявлению о продаже дома. Под предлогом покупки, злоумышленница завладела денежными средствами женщины после того, как последняя продиктовала все смс-коды, которые пришли ей на телефон.

Житель Симферополя сообщил полицейским, что ему позвонили неизвестные и под предлогом оказания помощи внуку в решении вопроса о не привлечении последнего к уголовной ответственности за причастность к ДТП, завладели денежными средствами.

14 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров, в том числе с использованием логотипа одного из ведущих банков Крыма.

Сотрудникам полиции жительница Джанкойского района рассказала о том, что неизвестный позвонил ей через мессенджер Телеграм и представился сотрудником банка. Звонивший сообщил заведомо ложные сведения о мошеннической атаке на банковский счет заявительнице и необходимости перевода денег на «безопасный счет». Поддавшись панике, женщина отправила денежные средства по указанным реквизитам, а позже поняла, что доступа к новому счету не имеет.

Жительница Евпатории рассказала сотрудникам полиции, что через мессенджер Телеграм ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Под предлогом подозрительных транзакций, злоумышленник завладел денежными средствами заявительницы.

УСТАНОВКА СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ.

17 граждан попались на уловки мошенникам, перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

Жительница Армянска обратилась в полицию, рассказав, что через мессенджер Вотсап ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Под предлогом сохранения денежных средств, злоумышленник предложил перейти заявительнице по ссылке. После чего со счета женщины списались деньги.

Жительнице Кировского района поступил звонок от неизвестного в мессенджере Телеграм. Звонивший представился сотрудником банка, сообщил женщине, что третьи лица пытаются перевести ее денежные средства на свой счет и предложил установить приложение, чтобы якобы злоумышленники не смогли довести до конца задуманное. Испугавшись, женщина скачала вредоносную программу на свой телефон, после чего с ее счета списались денежные средства.

Полиция в очередной раз напоминает:

Не спешите принимать решения, касающиеся денежных средств. Помните, безопасность ваших финансовых средств зависит только от вас.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

– не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

– не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

– не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

– не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию, по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.