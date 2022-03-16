На проспекте Победы в районе севастопольской школы №11 появилось новое освещение

На пешеходной зоне проспекта Победы завершены работы по обустройству парковых светильников. Наружное освещение появилось вдоль ранее благоустроенной пешеходной дорожки – она связывает жилую застройку с остановочным комплексом, школой № 11 и зеленой зоной. Ранее по данному вопросу севастопольцы обращались к депутатам и в департамент городского хозяйства. Работы на объекте проводили сотрудники Горсвета.

Эту аллею и эту дорогу знаю еще с детства – когда был учеником начальной школы, ходил здесь. Тогда сосны были ещё маленькими. Уже в то время эта тропинка была важной пешеходной артерией для жителей микрорайона. Сейчас район разросся, по этой дороге ходит много людей. После того, как была оборудована пешеходная дорожка, встал вопрос освещения. И он был решён в кратчайшие сроки, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя председателя Законодательного собрания Владимира Немцева.

Председатель законодательного собрания отметил, что решение было найдено благодаря департаменту городского хозяйства и предприятию «Горсвет» – установлены невысокие антивандальные светильники и людям в темное время суток теперь комфортно ходить.

Всего на данном участке установлены 27 светодиодных парковых светильников и проложено около 400 м кабельной линии. Для обустройства наружным освещением была использована специализированная серия антивандальных парковых светильников российского производства, — говорит директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По словам специалистов Горсвета, проведение работ осложнялось тем, что на данной территории расположены вечнозеленые сосновые деревья. Для того, чтобы обеспечить безопасность зелёных насаждений, все организационные и производственные этапы тщательно прорабатывались.

Работы велись на протяжении месяца и полностью завершены. На сегодняшний день наружное освещение работает в штатном режиме и соответствует требованиям уровня освещенности, — отмечает Евгений Горлов.

Напомним, в 2021 году в Севастополе обустроено более 4,5 тысяч светоточек. Еще более трех тысяч новых светоточек появится в городе 2022 году.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя