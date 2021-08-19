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«Верево Сити»
На проживание медработников в ковидном госпитале Севастополя выделили 1,38 млн рублей
Фото: пресс-служба правительства Севастополя

На проживание медработников в ковидном госпитале Севастополя выделили 1,38 млн рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:19 19.08.2021

Из Резервного фонда правительства Севастополя выделены средства на проживание медицинских работников в пансионате «Изумруд», где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства под председательством губернатора Михаила Развожаева.

Как отметил директор Департамента здравоохранения Виталий Денисов, на обеспечение проживания медицинских сотрудников в ковидном госпитале необходимо более 1 млн рублей.

На три месяца проживания в пансионате «Изумруд» медицинским работникам потребуется 1,38 млн рублей. На сегодняшний день в пансионате развернуто 114 коек, девять медицинских сотрудников постоянно проживают, — подчеркнул Виталий Денисов.

Напомним, всего в Севастополе развернута 971 койка для пациентов с коронавирусной инфекцией, на данный момент свободно 149 коек — это 15%. На амбулаторном лечении находится 1 645 человек, в стационарах с симптомами ОРВИ — 95 детей и 369 человек старше 65 лет.

На проживание медработников в ковидном госпитале Севастополя выделили 1,38 млн рублей

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