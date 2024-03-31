На работе больше всего крымчане радуются отпускам, премиям и смене руководства

В открытом опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Крыма, работавшие в течение последнего календарного года.

По 12% крымчан лучшими моментами на работе назвали день перед отпуском и день выплаты премий. Еще для 10% горожан каждый день на работе — лучший. 9% за год больше всего запомнились корпоративные мероприятия. 7% лучшим днем на работе считают день завершения проекта. Для 4% респондентов лучшим стал день, когда были достигнуты высокие показатели в работе. Еще для 4% — день получения благодарности. Увеличение зарплаты и повышение в должности стали самыми запоминающимися моментами в работе для 3 и 2% опрошенных соответственно. Еще 2% запомнили момент, когда поняли, что справились с возложенными на них обязанностями.

Среди других радостей в работе: смена руководства, автоматизация рабочих процессов, изменение графика работы, командировка, повышение квалификации, перевод на удаленку, отпуск непосредственного начальника.

У 22% горожан не было запоминающихся дней в прошедшем году.

Мужчины чаще радуются уходу в отпуск и завершению проектов. Женщины — достижению высоких показателей и корпоративам.

Время проведения: 9—28 марта 2024 года