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В Крыму создают временные рабочие места с зарплатой в 12 130 рублей
Иллюстрация: tyum-pravda.ru

На работу с зарплатой «в конверте» согласен почти каждый второй житель Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:29 16.12.2021

Соискатели хотят стабильности и гарантий. Число согласных на зарплату в конверте в нынешнем году меньше, чем было в 2019-м. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob жители Крыма поделились мнением о работе с «черной» или «серой» зарплатой.

На работу с «черной» зарплатой сейчас согласны 49% крымчан, «работать в белую» предпочтут 34% опрошенных жителей города, еще 17% затруднились ответить. Чаще остальных на «черную» или «серую» зарплату согласны мужчины (53%) и респонденты старше 45 лет (56%). Реже всех получать зарплату в конверте хотят женщины и респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (по 38%), — отмечают аналитики сервиса. 

По сравнению с аналогичным исследованием в период начала «второй волны» коронавируса в декабре 2020, число согласных на «серые» схемы выплаты вознаграждений снизилось на 2 п. п. — с 51% до 49%. В апреле 2021 число крымчан, согласных на зарплату в конверте достигло рекордно низкого показателя — только 44% жителей согласились бы работать с «серой зарплатой». Сказалась пандемия и ее влияние на экономику страны.

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Время проведения опроса: 6—13 декабря 2021 года

На работу с зарплатой "в конверте" согласен почти каждый второй житель Крыма

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