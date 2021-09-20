На развитие дорожной инфраструктуры Крыма выделили ещё 300 миллионов рублей

300 млн рублей на развитие дорожной инфраструктуры Крыма выделено из резервного фонда Правительства Российской Федерации. В настоящее время проходит этап заключения контрактов.
Дополнительные 300 млн рублей помогут привести к нормативу более 20 километров крымских дорог. Сегодня руководство страны уделяет большое внимание развитию дорожного хозяйства транспортного комплекса России. Эта поддержка дала новый импульс строительству с опережением запланированных сроков. В 2021 году будет отремонтировано более 1000 км дорог, — цитирует пресс-служба Правительства РК министра транспорта Крыма Евгения Исакова.
Работы обещают выполнить до 1 декабря текущего года.
Денежные средства будут направлены на ремонт следующих дорог:
- 35 ОП МЗ 35Н-114 Белогорск – Льговское- Мичуринское – Богатое 12+600-15+4000, стоимость – 40 191 387, 60;
- 35 ОП МЗ 35Н-350 Соляное- Батальное- Ерофеево км 0+00-км12+000, стоимость 172 248 804;
- 35 ОП МЗ 35Н+080 Таврида –Сенное км 1+600-км 4+700, стоимость 44 497 607, 4;
- 35 ОП МЗ 35Н-108 Таврида – Хлебное км 0+000-км 3+000, стоимость 43 062 201.
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