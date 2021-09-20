На развитие дорожной инфраструктуры Крыма выделили ещё 300 миллионов рублей

300 млн рублей на развитие дорожной инфраструктуры Крыма выделено из резервного фонда Правительства Российской Федерации. В настоящее время проходит этап заключения контрактов.

Дополнительные 300 млн рублей помогут привести к нормативу более 20 километров крымских дорог. Сегодня руководство страны уделяет большое внимание развитию дорожного хозяйства транспортного комплекса России. Эта поддержка дала новый импульс строительству с опережением запланированных сроков. В 2021 году будет отремонтировано более 1000 км дорог, — цитирует пресс-служба Правительства РК министра транспорта Крыма Евгения Исакова.