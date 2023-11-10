На развитие крымского детского футбола планируют выделить миллионы рублей

О том, что наа развитие детского футбола в Крыму планируют выделить немалые средства, на заседании комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту сообщил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.
Планируется выделить 90 млн рублей на развитие детского футбола в Крыму, – цитирует Sports.ru депутата.
Согласно документам, сумма будет выделена на каждый год в период с 2024 по 2026 год.
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С тегами: спорт в Крыму