На развитие крымского детского футбола планируют выделить миллионы рублей

О том, что наа развитие детского футбола в Крыму планируют выделить немалые средства, на заседании комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту сообщил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

Планируется выделить 90 млн рублей на развитие детского футбола в Крыму, – цитирует Sports.ru депутата.

Согласно документам, сумма будет выделена на каждый год в период с 2024 по 2026 год.