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На развитие крымского детского футбола планируют выделить миллионы рублей
иллюстрация: pikist.com

На развитие крымского детского футбола планируют выделить миллионы рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 14:28 10.11.2023

О том, что наа развитие детского футбола в Крыму планируют выделить немалые средства, на заседании комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту сообщил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

Планируется выделить 90 млн рублей на развитие детского футбола в Крыму, – цитирует Sports.ru депутата. 

Согласно документам, сумма будет выделена на каждый год в период с 2024 по 2026 год.

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