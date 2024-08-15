На развитие стартапов начинающие крымские предприниматели получили свыше 100 млн рублей микрозаймами

С начала года на развитие стартапов начинающие крымские бизнесмены получили свыше 100 млн рублей в виде микрозаймов от Фонда микрофинансирования предпринимательства Республики Крым. Об этом сообщил министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко.
В качестве хорошего примера можно привести начинающего предпринимателя из Алушты, ведущего стоматологическую практику. На заёмные средства он приобрёл стоматологическое оборудование, а также терапевтические инструменты, предназначенные для исправления прикуса, протезирования и лечения зубов. Таким образом спектр и качество оказываемых клиникой услуг был существенно увеличен, — цитирует пресс-служба Дмитрия Шеряко.
Напомним, Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На сегодняшний день на развитие стартап-проектов организация предоставляет до 5 млн рублей. Средства микрозайма могут быть потрачены как на приобретение и модернизацию основных фондов бизнеса, так и на пополнение оборотных средств.
По информации пресс-службы Министерства экономического развития РК
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