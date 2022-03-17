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На развитие виноградарства в Севастополе направят более 245 млн рублей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

На развитие виноградарства в Севастополе направят более 245 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:51 17.03.2022

В Верхнесадовском муниципальном округе началась закладка новых виноградников. Благодаря поддержке Правительства в крестьянско-фермерском хозяйстве «Виноградарь» планируют высадить более 83 тысяч саженцев на площади 30 га.

В рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства предприятие «Виноградарь» получило субсидии общим объемом почти 74 млн рублей. Средства идут на модернизацию техники и расширение площади молодых виноградников, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления отраслевого развития департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Сергея Москаленко.

На полученные средства предприятие закупило 13 единиц техники. Это позволило нарастить темп работ по высадке новых и обновлению старых виноградников. Среди нового оборудования – опрыскиватели, тракторы и тракторные прицепы, культиваторы.

По словам Сергея Москаленко, «Виноградарь» — одно из быстрорастущих средних отраслевых предприятий. Так, в 2018 году фирма провела закладку 6,1 га виноградников, в 2022 году площадь высадки саженцев составляет уже 30 га.

На данный момент у предприятия сбор винограда пока небольшой, так как молодые виноградники не достигли своего товарного возраста. Но все еще впереди, и мы планируем уже в ближайшие три года достигнуть достаточного урожая. Сейчас мы начинаем закладку виноградников – эти 83 тысячи саженцев будут высажены в течение марта этого года, — говорит руководитель предприятия Дмитрий Власов.

Напомним, в 2022 году на поддержку виноградарства в Севастополе предусмотрено более 245 млн рублей. В этой сфере работает семь крупных предприятий и более 30 небольших крестьянско-фермерских хозяйств.

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