На развитие здравоохранения в Севастополе в 2022 году направят 11,8 млрд рублей

На развитие здравоохранения в Севастополе в 2022 году из различных источников направят 11,8 млрд рублей. Соответствующее постановление приняло Правительство города.

Общий объем финансирования программы «Развитие здравоохранения в городе Севастополе» на 2022-2030 годы составляет 69,1 млрд рублей. Эта сумма складывается из средств федерального бюджета (всего 16,3 млрд рублей, на 2022 год – 4,7 млрд), бюджета Севастополя (всего 51,1 млрд рублей, на 2022 год – 5,4 млрд) и бюджета Москвы (1,7 млрд рублей на 2022 год). Эти средства направят, в том числе, на реализацию региональных программ национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». В 2022 году объем их финансирования составит 533,7 млн рублей. В частности, на развитие санитарной авиации в следующем году пойдет 7,7 млн рублей, на оснащение сосудистого центра – 630 млн, на приобретение лекарств для людей, перенесших инфаркты и инсульты или операции на сосудах – 43,4 млн рублей. На оснащение оборудованием севастопольского онкологического диспансера планируется израсходовать 117,6 млн рублей, на цифровизацию медицины – 31,8 млн., — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Также в следующем году начнется строительство поликлиники в 5-м микрорайоне и врачебной амбулатории на Фиоленте. Это часть программы модернизации первичного звена здравоохранения. На возведение медучреждений, а также на приобретение медицинского оборудования в 2022 году суммарно предусмотрено 282,4 млн рублей.