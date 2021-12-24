добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | На развитие здравоохранения в Севастополе в 2022 году направят 11,8 млрд рублей

crimeapress_news



реклама в крыму
На развитие здравоохранения
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

На развитие здравоохранения в Севастополе в 2022 году направят 11,8 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:29 24.12.2021

На развитие здравоохранения в Севастополе в 2022 году из различных источников направят 11,8 млрд рублей. Соответствующее постановление приняло Правительство города.

Общий объем финансирования программы «Развитие здравоохранения в городе Севастополе» на 2022-2030 годы составляет 69,1 млрд рублей. Эта сумма складывается из средств федерального бюджета (всего 16,3 млрд рублей, на 2022 год – 4,7 млрд), бюджета Севастополя (всего 51,1 млрд рублей, на 2022 год – 5,4 млрд) и бюджета Москвы (1,7 млрд рублей на 2022 год). Эти средства направят, в том числе, на реализацию региональных программ национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». В 2022 году объем их финансирования составит 533,7 млн рублей. В частности, на развитие санитарной авиации в следующем году пойдет 7,7 млн рублей, на оснащение сосудистого центра – 630 млн, на приобретение лекарств для людей, перенесших инфаркты и инсульты или операции на сосудах – 43,4 млн рублей. На оснащение оборудованием севастопольского онкологического диспансера планируется израсходовать 117,6 млн рублей, на цифровизацию медицины – 31,8 млн., — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Также в следующем году начнется строительство поликлиники в 5-м микрорайоне и врачебной амбулатории на Фиоленте. Это часть программы модернизации первичного звена здравоохранения. На возведение медучреждений, а также на приобретение медицинского оборудования в 2022 году суммарно предусмотрено 282,4 млн рублей.

Узнайте больше:  Власти Севастополя опровергли слухи о вырубке деревьев для прокладки ЛЭП в заказнике

На развитие здравоохранения в Севастополе в 2022 году направят 11,8 млрд рублей

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle

С тегами:

Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.