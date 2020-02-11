На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Крыму запланировано 2,3 млрд рублей

О том, что объем запланированных средств бюджета на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Республике Крым на 2020 год составляет 2,3 млрд рублей, сообщил министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов.

Общий объем финансирования на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Республике Крым на плановый период 2020-2022 годы составит 4,38 млрд рублей, из которых 4,25 млрд рублей — федеральный бюджет, и 129,7 млн — бюджет Республики Крым. В 2020 году суммарный объем запланированных средств бюджета составит 2,3 млрд рублей, — цитирует чиновника пресс-служба ведомства.

В 2020 году, говорят в Министерстве здравоохранения РК, планируется дооснастить 20 детских поликлиник и поликлинических отделений современным оборудованием, оснастить медицинские организации 10 передвижными медицинскими комплексами для оказания помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек, заменить четыре ФАПа в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2000 человек.

Также будет продолжена работа по оснащению регионального сосудистого центра и пяти первичных сосудистых отделений. 260 единиц оборудования планируется поставить в отделение в городах Симферополь, Джанкой, Евпатория, Феодосия и Керчь.

Кроме того, в 2020 году запланировано приобретение 120 единиц оборудования и медицинских изделий для онкологического диспансера и республиканской детской больницы, а также открытие первого межрайонного онкологического центра в Евпатории.

Вместе с мероприятиями, запланированными в рамках реализации национального проекта, Минздравом Крыма будет продолжена работа по приведению медицинских организаций к федеральным стандартам и нормативам. Разработанный с Правительством Крыма соответствующий план до 2022 года предусматривает объем финансирования по 8 млрд ежегодно. Основными направлениями, на которые будут направлены данные денежные средства в 2020 году, станут, прежде всего, поручения Главы Республики Крым, — подчеркнул министр.

Так, Министерством здравоохранения РК совместно с Правительством Республики Крым разработан план мероприятий по совершенствованию материально-технической базы учреждений здравоохранения до 2022 года с объемом финансирования по 8 млрд рублей ежегодно, а в общей сложности — 24 млрд рублей, который включает в себя более 1800 мероприятий.

В 2020 году Минздрав Крыма планирует направить данные средства на модернизацию 48 подведомственных учреждений, расположенных в 24 муниципальных образованиях Республики Крым.