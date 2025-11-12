На реализацию проектов водоснабжения Алушты и Ялты направят 22 млрд рублей

Правительство РФ выделило 22 млрд рублей на решение проблем водоснабжения в курортных городах Алуште и Ялте на южном берегу Крыма. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава Крыма Сергей Аксенов:

В нацпроект по вашему поручению включены два водохранилища. Это в Алуште и в Ялте, для обеспечения курортных городов непосредственно. 22 млрд рублей, деньги выделены правительством [РФ] по вашему поручению.

Он уточнил, что соответствующие проекты будут реализованы в течение двух лет.

Украина в мае 2014 года перекрыла поступление в Крым воды по Северо-Крымскому каналу из Херсонской области, он обеспечивал 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, она разрешилась летом 2021 года, когда прошли ливни. Вода в Республике Крым аккумулируется в водохранилищах, уровень в которых существенно зависит от выпадающих осадков, а также поступает из рек, питающих водохранилища.

источник: ТАСС

