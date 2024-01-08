На реках Крыма ожидается подъем уровня воды

МЧС распространило штормовое предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. Во второй половине суток 8 января и в течение суток 9 января на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.

В связи со складывающейся обстановкой Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает:

При прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Крымские спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности:

ограничить выход в горно-лесную местность;

населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов по возможности покинуть территории, подверженные подтоплениям;

пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших, опасно для жизни;

туристам и любителям дикого отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения, рекомендуем воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период;

воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

особое внимание уделить состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;

не находиться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» — единый телефон спасения; «01» или «101» — с мобильных телефонов; (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.