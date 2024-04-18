На реке Байбуга в Феодосии появились домики для уток

Волонтеры «Центра развития Феодосии» установили несколько домиков для уток на реке Байбуга в районе улиц Насыпной и Федько. Домики будут служить островками безопасности для птиц и их потомства. Такие сооружения помогают водоплавающим переживать сложные температурные показатели и служат для них местом для сна и отдыха.

В прошлом году мы с командой очистили более двух километров русла Байбуги от Керченского шоссе до Черноморской набережной впервые за последние 50 лет – с того момента, как реку «одели» в бетон, – рассказывает руководитель АНО «Центр развития Феодосии» Евгений Игнатьев. – К уборке мы подошли комплексно, с привлечением большого количества людей и тяжелой техники. За 3 месяца работ удалось вывезти 5,5 тысячи кубов мусора – покрышек, камышей, ила и другого. И теперь мы продолжаем следить за санитарным состоянием реки. Интересно, что после очистки русла на реке поселились утки, и мы решили обустроить для них комфортные условия обитания. Людям нравится наблюдать за ними, и хочется, чтобы птицы подольше оставались в городе. Жители ближайших к реке домов рассказывают, что сейчас утки как раз начали нести яйца, поэтому домики будут очень кстати. Ответственность за окружающую среду так или иначе несет каждый из нас.

Домики созданы из экологически чистых материалов. Внутри устроена подстилка из соломы – она сохраняет тепло в холодное время года и впитывает влагу, что помогает поддерживать чистоту и сухость внутри домика.

Волонтеры также провели уборку территории – теперь это регулярное мероприятие: раз в 2 недели команда «Центра развития Феодосии» проводит субботники на Байбуге, каждый житель города может к ним присоединиться.

По словам Евгения Игнатьева, Байбугу и прилегающие к ней территории можно сделать привлекательным местом для туристов и комфортным для отдыха горожан.

источник: пресс-служба АНО «Центр развития Феодосии»