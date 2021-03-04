На реке Бельбек вводят в строй водозабор. Говорят, работы идут штатно

На водозаборе р. Бельбек четвёртый день идут пусконаладочные работы.
Автоматика показывает себя хорошо, все идёт по графику. Никаких внештатных ситуаций на завершенном объекте не зафиксировано, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Николая Жигулина.
Гидротехнические сооружения на реке Бельбек с водоочистными сооружениями, водопроводными насосными станциями и ковшовым водозабором предполагает переброску паводковых вод в Днепровский водовод.
Напомним, осенью прошлого года Владимир Путин поддержал просьбу Михаила Развожаева и поручил Правительству РФ проработать вопрос обеспечения Севастополя водой. Два главных проекта – это водозабор из Кадыковского карьера и строительство водозабора на р. Бельбек.
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