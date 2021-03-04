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На реке Бельбек вводят в строй водозабор. Говорят, работы идут штатно
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

На реке Бельбек вводят в строй водозабор. Говорят, работы идут штатно

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:59 04.03.2021

На водозаборе р. Бельбек четвёртый день идут пусконаладочные работы.

Автоматика показывает себя хорошо, все идёт по графику. Никаких внештатных ситуаций на завершенном объекте не зафиксировано, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Николая Жигулина.

Гидротехнические сооружения на реке Бельбек с водоочистными сооружениями, водопроводными насосными станциями и ковшовым водозабором предполагает переброску паводковых вод в Днепровский водовод.

Напомним, осенью прошлого года Владимир Путин поддержал просьбу Михаила Развожаева и поручил Правительству РФ проработать вопрос обеспечения Севастополя водой. Два главных проекта – это водозабор из Кадыковского карьера и строительство водозабора на р. Бельбек.

На реке Бельбек вводят в строй водозабор. Говорят, работы идут штатно

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