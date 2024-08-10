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На реконструкцию закроют пункты пропуска в портах Евпатории и Ялты
фото: pikist.com

На реконструкцию закроют пункты пропуска в портах Евпатории и Ялты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:28 10.08.2024

Морские грузо-пассажирские пункты пропуска Евпатории и Ялты в Крыму будут временно закрыты с 15 августа на период реконструкции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

Временно закрыть морской грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Евпатория (Республика Крым) с 15 августа 2024 года на период его реконструкции, — говорится в тексте распоряжения.

Также до 15 августа на реконструкцию будет закрыт морской грузо-пассажирский пункт пропуска в Ялте.

источник: ТАСС

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