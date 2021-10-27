На ремонт грунтовых дорог в Севастополе предусмотрено 250 млн рублей

В 2021 году в Севастополе приступили к ремонту грунтовых дорог. Сегодня ход дорожных работ в Юхариной балке проконтролировали директор департамента транспорта и дорожной инфраструктуры Павел Иено и депутат Законодательного Собрания Вячеслав Камзолов.

Это начало большого процесса, которым мы занимались на протяжении всего года. Все знают о проблемах в Севастополе с грунтовыми дорогами, которые не стоят на балансе департамента транспорта и о том, что надо этими дорогами заниматься. В этом году совместно с Заксобранием определили механизм, по которому можно выполнять асфальтирование грунтовых дорог, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Павла Иено.

Жители Юхариной балки обращались к губернатору Севастополя, так как проезд к жилым домам был затруднен. По поручению главы города на сегодняшний день подрядчик уже приступил к работам.

Работы на объекте уже выполнены на 50%. До конца недели планируется уложить щебеночно-песчаную смесь под основание дороги, с понедельника подрядчик приступит к асфальтированию. Ожидаем окончание работ до 1 декабря, — отмечает директор департамента.

Протяженность участка дороги в Юхариной балке – 2 км, стоимость работ – порядка 30 млн рублей. Всего в 2021 году на ремонт грунтовых дорог предусмотрено 250 млн рублей. Работы проводятся в рамках программы «Благоустройство». Как отметил Вячеслав Камзолов, работа в этом направлении будет продолжаться и в дальнейшем.

К нам часто обращаются жители различных СНТ, мы выезжаем и проводим встречи. Список дорог, которым необходим ремонт, также формируется на основании обращений муниципалитетов, которые знают проблемные места. Работу будем продолжать и дальше, — говорит депутат Заксобрания.

Напомним, программа ремонта грунтовых дорог рассчитана на три года. В этом году планируется привести в порядок около 50 дорог, которые не стоят на балансе департамента транспорта. На эти цели предусмотрено 250 млн рублей.