На ремонт набережных в Севастополе выделили 700 млн рублей

На ремонт набережной Приморского бульвара и пляжа «Хрустальный» выделили 700 млн рублей, сообщил во время прямо телеэфира 11 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, по общему мнению, обе набережные нуждаются в полноценном ремонте, который бы включал не только ремонт разбитого штормами покрытия, но и гидротехнических сооружений. Последнее привело к отказу от простому латания дыр к решению о капитальном ремонте. Глава города сообщил, что этот вопрос городское правительство проработало с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Минфином, результатом чего стало выделение городу 734 млн рублей. На сегодня проект уже готов и проходит госэкспертизу. Работы начнут после поступления средств в городской бюджет, — сообщает «Севастопольская газета».
Ремонт будут выполнять поэтапно, последовательно закрывая части набережной.
источник: «Севастопольская газета»
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