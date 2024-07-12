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На ремонт набережных в Севастополе выделили 700 млн рублей
фото: набережная после шторма - Евгения Щербакова, Севастопольская газета"

На ремонт набережных в Севастополе выделили 700 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:47 12.07.2024

На ремонт набережной Приморского бульвара и пляжа «Хрустальный» выделили 700 млн рублей, сообщил во время прямо телеэфира 11 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, по общему мнению, обе набережные нуждаются в полноценном ремонте, который бы включал не только ремонт разбитого штормами покрытия, но и гидротехнических сооружений. Последнее привело к отказу от простому латания дыр к решению о капитальном ремонте. Глава города сообщил, что этот вопрос городское правительство проработало с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Минфином, результатом чего стало выделение городу 734 млн рублей. На сегодня проект уже готов и проходит госэкспертизу. Работы начнут после поступления средств в городской бюджет, — сообщает «Севастопольская газета»

Ремонт будут выполнять поэтапно, последовательно закрывая части набережной.

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источник: «Севастопольская газета»

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