На реставрацию севастопольских воинских захоронений выделено около 47 млн рублей

В рамках федеральной целевой программы в Севастополе продолжаются работы по восстановлению 76 воинских захоронений. В 2021 году будет проведена реконструкция четырех объектов, на это выделено порядка 47 млн рублей. В частности, будет осуществлён ремонт братской могилы на улице Фадеева.

Здесь, на западном берегу Стрелецкой бухты, в годы войны находилась нефтебаза. В ноябре 1941 года, согласно архивным данным, при бомбардировке здесь погиб сам директор нефтебазы и 15 сотрудников, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Николая Жигулина.

В рамках работ по реконструкции братской могилы планируется отреставрировать поверхность основания центральной стелы, расчистить мраморные мемориальные доски, заменить ограду на единообразную с сохранением существующего стиля, заменить покрытие площадки на гранитную плитку, заменить лестницу и выполнить ее облицовку гранитной плиткой.

Очень долго данная братская могила не видела никаких реставрационных работ. Главное в процессе работ – это сохранить могилы, построенные в Советском Союзе, так как они являются объектом культурного наследия, — говорит вице-губернатор.

Для реконструкции воинских захоронений заключен контракт с подрядчиком «Равелин». На сегодняшний день разрабатывается проектная документация, уточняются архивные данные.

Работы начнутся после того, как материалы пройдут согласование и получим разрешительные документы, ориентировочно после 15 сентября. В планах завершить все работы до 30 ноября, — заявил Николай Жигулин.

Напомним, в планах до 2024 года – реконструкция 76 воинских захоронений. Кроме братской могилы по ул. Фадеева, в 2021 году будут восстановлены захоронения в районе «Огурца», на Красной горке, а также на 12-м км Симферопольского шоссе.