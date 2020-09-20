На режим экономии воды переходят Алушта, Партенит и Малый Маяк

С 23 сентября вводится подача воды по графику для населения Алушты, поселков Партенит и Малый Маяк. Пока ограничения вводятся в ночное время суток. Причина – снижение запасов воды в питающем город Изобильненском водохранилище. Об этом сообщила в субботу на своей странице в Facebook глава администрации Алушты Галина Огнева.

Со среды, 23 сентября мы вводим в Алуште, Партените и Малом Маяке ограничительные меры подачи воды. А именно, в ночное время с 23:00 до 5:00 в системе водопровода будет снижено давление. Вода, будет, но идти она будет под низким давлением. Это временная мера, но она поможет сэкономить и не допустить ситуации полного отсутствия воды. В Изобильненском водохранилище остался небольшой объем, которого хватит только до декабря. Снижение давления – это экономия как минимум 10 тысяч кубометров в сутки — это гарантия того, что даже без осадков вода будет в кранах домов и квартир до апреля следующего года.

Я прошу вас, дорогие алуштинцы, подойдите к данной ситуации с ответственностью и пониманием. Очень прошу, не набирайте на ночь ванны и другие большие емкости – вода утром, днем и вечером будет. И самое главное в любое время суток экономьте важный для всех нас природный ресурс, — написала Огнева.