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На Российском винодельческом форуме обсуждали реализацию проекта «Терруар Севастополь»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

На Российском винодельческом форуме обсуждали реализацию проекта «Терруар Севастополь»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:39 08.11.2024

Российский винодельческий форум проходит уже в третий раз и является крупнейшей площадкой для обсуждения стратегий и сценариев развития винного рынка России в меняющихся условиях госрегулирования и господдержки винодельческой отрасли. В рамках форума заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко приняла участие в конференции винных городов. В ходе мероприятия она рассказала о приоритетном проекте «Терруар Севастополь», реализуемом с 2018 года и направленном на развитие винодельческой отрасли и энотуризма.

Данный проект находится под постоянным контролем нашего губернатора. Его основной составляющей является «винная дорога» – кольцевой туристический маршрут протяженностью более 120 км, объединяющий в себе услуги и продукцию предприятий виноградарства и виноделия, а также места временного размещения туристов, предприятия общественного питания. Отмечу, что продукция севастопольских виноделов пользуется спросом не только на территории полуострова, но и по всей России, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Марию Литовко.

Среди основных задач приоритетного проекта «Терруар Севастополь» можно выделить:

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  •  увеличение площади виноградных насаждений;
  •  выход на рынок с новым туристическим продуктом;
  •  повышение туристической привлекательности Севастополя;
  •  увеличение инвестиционного потенциала города;
  •  создание дополнительных рабочих мест.

На сегодняшний день в проекте задействовано 42 участника из числа предприятий виноградарско-винодельческой отрасли. Еще четверо – кандидаты на вступление в проект. Согласно данным предприятий, объем вложенных внебюджетных инвестиций составляет порядка 7,5 млрд рублей. Также участниками проекта создано 527 новых рабочих мест со средней заработной платой 50 тысяч рублей в месяц.

Отметим, что этим летом приоритетный проект «Терруар Севастополь» стал лучшим в Азово-Черноморском макрорегионе по итогам конкурса проектов в рамках Дней регионального развития «Пространство будущего» на Международной выставке-форуме «Россия».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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