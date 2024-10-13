На руинах античного города Акра в Крыму нашли часть 2000-летней куклы

Археологи обнаружили фрагмент статуэтки, которая, предположительно, была куклой-марионеткой, а также рисунки животных, процарапанные на черепках, — все предметы датируются античным периодом, то есть им около 2 тыс. лет, сообщила

Ранее в 2024 году ученые обследовали часть жилого квартала римского периода. Все строения были одномоментно сожжены в третьей четверти III века нашей эры, вероятно, когда на располагавшееся в восточном Крыму Боспорское царство напали готы.

Найдены отдельные фрагменты керамической фигурки, ручка и ножка, и мы сейчас полагаем, что это могут быть части марионетки — такой куколки, которая подвешивалась на систему ниток, и когда человек дергал за них, она двигалась. Оба предмета датируются римским периодом, то есть первыми веками нашей эры, — цитирует ТАСС Арину Старикову.

Кроме того, среди интересных находок 2024 года — рисунок зверя, который процарапан на черепке керамического сосуда.

Идентифицировать, что за животное изображено, мы не можем — возможно, это кто-то из семейства кошачьих. Вот эта линия напоминает длинный хвост, черточки около головы — может быть, усы? К сожалению, изображение сохранилось не полностью, — отмечает собеседница агентства.

Похожим образом на другом керамическом фрагменте изображена птица. Однако, как отметила участник экспедиции, невозможно определить, одной рукой сделаны рисунки или нет. При этом найдены они в разных местах, хотя и датируются примерно одним временным периодом — началом нашей эры.

Если бы мы говорили про сегодняшний день, я бы сказал, что рисунки скорее детские — и зверь непонятный, и птичка изображена схематически. Но делать такие выводы для археологических предметов некорректно: дело в том, что в каждом периоде была своя техника изображения и разные представления о том, как должны изображаться те или иные животные и предметы, — говорит руководитель экспедиции, научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.

О раскопках

Руины древнего города Акра расположены на восточном побережье Крымского полуострова, южнее города Керчь. Ее называют Крымской Атлантидой: около 80% площади затоплено морем, уровень которого сильно поднялся с момента основания поселения в VI веке до нашей эры. В прошлом сезоне в районе, пока находящемся на суше, археологи открыли остатки домовладения, сгоревшего в пожаре в середине III века. Этим летом они расширили зону исследований, изучив соседнее домовладение на площади 100 кв. м.