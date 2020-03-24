На рынках Симферополя «тишь и благодать»: результаты выездной проверки

Администрация города: ценовая ситуация на рынках города – стабильна.

С целью оперативного реагирования на возможные ценовые колебания в крымской столице ведётся ежедневный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Об этом в ходе инспекционного выезда на рынки города сообщила глава администрации Симферополя Крыма Елена Проценко.

Специалистами администрации ежедневно осуществляются выезды, в ходе которых они собирают данные о ценах на социально значимые товары. Также обследуются торговые объекты на предмет соблюдения масочного режима, наличия средств гигиены и выполнения профилактических и санитарных требований, — рассказала она.

По итогам рабочей поездки на Куйбышевский и Центральный рынки Елена Проценко отметила, что грубых нарушений выявлено не было.

На рынках города, как и положено, соблюдается масочный режим, продавцы используют резиновые перчатки. Все торговые точки обеспечены дезинфицирующими средствами. По хлебобулочным изделиям строго выполняется требование в части их индивидуальной упаковки. Что касается цен, то резкого повышения не зафиксировано, — подчеркнула глава администрации.

При этом Елена Проценко акцентировала внимание на том, что мониторинг цен на социально значимые продукты питания и товары первой необходимости осуществляется ежедневно, уделяется внимание наличию товарных запасов. Сводная информация в установленные сроки предоставляется в министерство промышленной политики Республики Крым.

Для недопущения фактов необоснованного завышения цен с предпринимателями ведём разъяснительная работа, им направлены рекомендательные письма. Работу по мониторингу продолжаем в ежедневном формате. В эту субботу обязательно посетим городские ярмарки, — уточнила глава администрации.

Фото и материалы: пресс-служба администрации Симферополя.

PS. ОТ РЕДАКЦИИ: И все же, мы трактуем эту новость как очерк об инспекционном выезде главы администрации Симферополя. Ни более – ни менее. Тоже знаете люди мы, и тоже, смертные, на рынках без шумных проверок (анонсированных к тому же) бываем. Так что раз на раз не приходится, уважаемые чиновники. Мы и про маски, и про цены, и про батоны с буханками, заботливо упакованные поштучно. И, кстати, даже по этим фото, цены на крупы и макароны, мягко говоря, завышенные.