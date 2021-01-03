На Сапун-горе будут заводить моторы боевой исторической техники

С 5 января, в 12:00 на территории Мемориального комплекса «Сапун-гора» начнут запускать образцы восстановленной боевой техники времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике .

В рамках акции «Живая история» первым взревет двигатель легендарного советского танка Т-34. Этот «железный ветеран» принимал участие в боях с фашистами при освобождении Севастополя в апреле-мае 1944 года, — говорится в сообщении.

Историки уточняют: такие запуски будут проводиться для посетителей комплекса ежедневно. К акции подключат и другие образцы боевой техники.

Сотрудники Музея обороны Севастополя расскажут посетителям о том, как создавались эти машины и какой вклад внесли в события Великой Отечественной войны. Проект реализуется Музеем обороны Севастополя при поддержке Черноморского флота и Российского военно-исторического общества.