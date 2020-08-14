На счета предпринимателей и организаций Крыма поступят средства субсидии в размере 101 млн рублей

О том, что в пятницу на счета предпринимателей и организаций Крыма поступят средства региональной субсидии в размере 101 миллиона рублей, сообщили на своей странице ВКонтакте Глава РК Сергей Аксёнов. На сегодняшний день 8154 организации и индивидуальных предпринимателя воспользовались данной субсидией на общую сумму 663 миллиона рублей. С начала приема заявлений Правительством республики удовлетворено 14 559 заявок.

Напомню, что список отраслей, признанных пострадавшими от распространения коронавирусной инфекции, в Республике Крым, расширен. Для организаций, имеющих филиалы, подпадающие под действие республиканского закона от 25.06.2020 № 86-ЗРК, который регулирует выплату субсидий, также предусмотрена возможность получить в полном объеме региональную меру поддержки, — подчёркивает Сергей Аксёнов.

Напомним, Правительством Крыма одобрено решение о расширении перечня предприятий транспортной отрасли, которые смогут получить меру поддержки, — это крупные пассажироперевозчики, чья деятельность была практически парализована в период действия режима повышенной готовности.

Отмечу, что получение субсидий не повлечет за собой дополнительных проверок субъектов хозяйствования со стороны проверяющих органов. Также считаю важным еще раз напомнить, что срок подачи заявок – до 31 августа. Предусмотрено несколько форм подачи, что упрощает получение субсидии: отправка скан-копии заявки по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота, почтовым отправлением в налоговый орган, а также размещение в боксах в налоговых органах, — пояснил Глава РК.

Размер региональной субсидии в Крыму рассчитывается так:

количество работников в соответствующем месяце, за который вы планируете получить субсидию, умножается на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП). Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии для него будет равен 12 130 рублей в месяц.

Важное условие:

заявителям необходимо быть зарегистрированными по состоянию на 1 января 2020 года и осуществлять деятельность на территории Республики Крым, а также сохранить не менее 90% численности работников. Организация не должна находиться в процессе ликвидации или проходить процедуру банкротства, доля иностранного капитала не должна превышать 50%. Основной вид деятельности организации должен быть включен в реестр отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса.