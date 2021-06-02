На сегодняшний день в Крыму привито от коронавирусной инфекции 232 866 человек

170 076 крымчан провакцинировались дважды.

На сегодняшний день в Крыму привито 232 866 человек, из них 170 076 получили второй компонент. Функционирует 109 пунктов вакцинации, за прошедшую неделю добавлено 7 стационарных пунктов. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

По его словам, на сегодняшний день получено 267 122 дозы вакцины. За последнюю неделю – 7 400 доз. Активно осуществляется выездная форма вакцинации. Организовано 57 выездных бригад. Продолжают работать 11 мобильных выездных бригад, осуществляющие вакцинацию в общественных местах. Также продолжается охват вакцинацией против новой коронавирусной инфекции с выездом на место в сельские амбулатории отдаленных регионов, организации и предприятия региона.

Коронавирусная инфекция, перенесенная даже в легкой форме, не проходит бесследно. Я хочу, чтобы вы помнили об этом и учитывали при принятии решения о вакцинации. По имеющимся исследованиям, у переболевших возрастают риски развития целого ряда заболеваний. Примерно в полтора раза увеличивается риск болезней, связанных с нарушением свертывающей системы, почти в два раза чаще встречаются инсульты, в три раза выше риск острой тромбоэмболии легочной артерии, в пять раз выше риск развития различных миопатий. Именно поэтому я настойчиво призываю всех пройти вакцинацию. Еще раз напоминаю, что на сегодняшний день это единственный способ избежать тяжелых и крайне тяжелых осложнений. К тому же, мы видим, что вирус постоянно мутирует, появляются новые штаммы. Наши вакцины успешно борются с этими мутациями, — рассказал министр.

На текущей неделе отмечается рост заболеваемости по новой коронавирусной инфекции в 5 регионах Республики, превышение среднереспубликанского показателя на текущей неделе отмечается в Ялте, Алуште, Симферополе и Белогорском районе. Количество умерших за текущую неделю составляет 32 человека. На фоне заболеваемости в курортных регионах эпидемическая ситуация контролируемая, несмотря на увеличившийся турпоток в Крыму.