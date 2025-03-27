На сегодняшний день от участников спецоперации на кадровую программу «Герои Крыма» поступило более 790 заявок

Сергей Аксёнов отметил, что период регистрации на проект завершится уже через несколько дней.

Тем, кто хочет принять участие в программе, необходимо пройти регистрацию на ее официальном сайте до 30 марта 2025 года включительно. С 31 марта для всех, кто заполнил анкету и написал эссе в личном кабинете программы, будет доступен следующий этап – прохождение тестирования, – сообщил Глава Крыма.

Онлайн-тестирование начнется с 12:00 31 марта и продлится 72 часа. Оно пройдет в личном кабинете участника программы и будет включать оценку его личностных и профессиональных качеств.

СПРАВКА. Региональная кадровая программа «Герои Крыма» является аналогом федеральной программы «Время героев», которая реализуется по поручению Президента Владимира Путина. Проект направлен на подготовку высококвалифицированных компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для работы в органах власти, учреждениях, организациях и на предприятиях Республики Крым.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым